Malgré le télétravail et l'arrêt d'une partie de secteur aérien, au mois de décembre, les émissions de gaz à effets de serre sont reparties à la hausse. Elles ont même dépassé le niveau de décembre 2019.

L'année dernière, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 7%. Du jamais vu depuis 30 ans. C'est le secteur des transports, dont les émissions ont le plus baissé, en raison notamment des mesures du confinement à travers le monde. Il y a eu 930 millions de tonnes de CO2 en moins, 8 fois ce que produit la Belgique. "On a enlevé une partie du trafic automobile et on a enlevé une partie des industries, confie Cathy Clerbaux, professeur en sciences de l'atmosphère et du climat à l'ULB. C'était vraiment exceptionnel parce que c'est la première fois que vous pouvez regarder depuis l'espace ce que ça donnerait si on émettait moins de gaz à effet de serre."

L'industrie, l'énergie et l'aviation ont également vu leurs émissions diminuer en raison de la situation sanitaire et économique. Le pic de diminution a d'ailleurs été atteint en avril. Huit mois plus tard, la situation s'est inversée, dépassant même le niveau de 2019. "On voit un retour à la normale. En tout cas, en Chine, ça se produit assez rapidement parce que le confinement s'est terminé vers le mois d'avril. On voit un retour à la normale et on voit même que ça dépasse la normale qu'on avait les 2/3 années précédentes. On dirait qu'ils ont mis les bouchées doubles... Les industries ont dû rouvrir et produire plus de biens."

Les pays comme la Chine, le Brésil, l'Inde ou les Etats-Unis tentent de relancer leur économie à tout prix. L'Agence internationale de l'énergie prévoit déjà une année record pour 2021 avec une hausse importante des émissions de CO2.