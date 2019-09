Les empreintes digitales de 2.000 Belges exposées sur internet: peuvent-elles facilement être utilisées?

Les empreintes digitales de 2.000 Belges ont été exposées sur internet. Elles font partie de millions de données privées volées dans le monde. Selon Le Soir, ce sont des empreintes d'employés d'Adecco. Elles leur permettraient d'entrer sur le site de l'entreprise.

Le directeur général de l'entreprise a confirmé le vol au journal Le Soir. Mais pour lui, il n'y a pas de risque. "C'est un système complètement séparé de notre environnement informatique, de notre base clients. Il n'y a donc aucun risque pour ces derniers."

Mais ce vol est-il grave pour la sécurité du bâtiment ? Est-il facile d’utiliser une empreinte digitale volée ? "Cela dépend du système qui utilise l'empreinte digitale comme moyen d'authentification, explique Luc Golvers, président du club de la sécurité informatique belge. Avec des smartphones, on a pu montrer qu'on peut le biaiser avec une photo de bonne qualité. Par contre, dans les systèmes où on doit mettre son doigt et qu'on mesure des choses comme la température ou autre, c'est beaucoup plus difficile."

Les empreintes digitales sont utilisées pour accéder à nos smartphones, entrer dans nos entreprises… Sont-elles réellement inviolables? "La sécurité à 100% est un terme que l'on n'utilise jamais. Le risque zéro n'existe pas. C'est une bonne idée à condition d'utiliser ça conjointement avec une autre possibilité d'authentifier la personne, par exemple un badge ou une carte à puce."

Au total, 27,8 millions de données ont fuité dans le monde. Les bloggeurs qui ont découvert les informations personnelles expliquent qu'elles ont été visibles un temps en ligne avant que la faille ne soit corrigée.