Les enfants de maternelle et primaire de retour à l'école? "La réunion du comité de concertation est toujours en cours" (vidéo)

Il est question de permettre à tous les élèves de maternelle et de primaire de rentrer bientôt à l'école. Le comité de concertation de mardi n'a rien donné, mais une nouvelle réunion a lieu ce mercredi soir. Une décision ne sera pas forcément annoncée à l'issue de celle-ci.

Les responsables politiques se voient en ce moment en présence des experts scientifiques pour aborder le retour à l'école des enfants d'autres années que les premières, deuxièmes, sixièmes primaires et sixièmes secondaires. Il est donc notamment question de l'enseignement maternel et des autres années primaires.

Ce soir, ce comité pourrait annoncer que la voie est libre. Mais les experts pourraient aussi dire qu'ils ont besoin de plus de temps pour rendre leur avis. Les responsables politiques attendent en tout cas le feu vert de ces experts avant d'annoncer quoique ce soit. Selon notre journaliste Laxmi Lota, envoyée sur place pour RTLINFO, il n'y aura pas forcément de décision annoncée ce soir. "Le problème est l'espace disponible dans les écoles: il faudrait assouplir les règles de distanciation sociale pour que tout le monde puisse retourner à l'école", a-t-elle rapporté en direct dans le RTLINFO 19H.

Pour rappel, hier mardi 26 mai, la réunion entre responsables politiques et experts n'a rien donné. Néanmoins, un consensus semble se dessiner en faveur d'un retour à l'école des plus petits. "Pour les enfants, le risque sanitaire d'aller à l'école est beaucoup plus faible que le risque psychologique, social, humain et affectif de ne pas y retourner", a dit sur Bel RTL Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, relayant l'avis des pédiatres.



Il faudrait assouplir les mesures de distanciation sociale

Actuellement, les salles de classe doivent prévoir au moins 4 mètres carrés par élève en primaire, ce qui s'avère compliqué à respecter dans certaines écoles, et ce qui limite grandement le nombre d'enfants pouvant s'y rendre (souvent quelques demi-classes de 6e et 1e primaire, par exemple).

Si cette mesure saute, ça signifie que tous les élèves pourraient finalement rentrer à l'école d'ici une ou deux semaines... Rien n'a été acté pour l'instant, mais c'est le souhait du ministre flamand de l'enseignement, et il faudrait donc trouver une solution avec la Ministre Désir, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des discussions seraient en cours, et une décision pourrait tomber dans les prochains jours.





Une professeure de l'hôpital Erasme tenait des propos très rassurants

Dans le RTL info 13h du mardi 26 mai, Frédérique Jacobs, cheffe du service 'maladies infectieuses' de l'hôpital Erasme confirmait que les enfants ne risquent pratiquement rien et qu'il est peu probable qu'ils ramènent la maladie à la maison. "Ce qu'on ne savait pas quand on a fermé les écoles, c'est qu'ils sont très peu symptomatiques, donc ils ne développent pas de maladie grave (quand ils attrapent le coronavirus). On sait aussi qu'ils sont très peu transmetteurs, et qu'ils se font en général contaminer par les adultes. Donc effectivement, il n'y a pas de raison d'interdire aux enfants de jouer ensemble et de leur imposer des mesures très strictes. Par exemple, des classes avec des enfants séparés de 4 mètres et avec des masques toute la journée, ça n'a aucun sens", a-t-elle expliqué.