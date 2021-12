Les enfants pourront-ils retourner en cours le 10 janvier? "C'est une volonté forte", estime un représentant du réseau Wallonie-Bruxelles

Les cours seront suspendus à partir de lundi (20 décembre) en maternel et en primaire. Les élèves seront présumés en absence justifiée. La rentrée après les congés est prévue le 10 janvier. Un retour à l'école est-il envisageable ? Dans quelles conditions? Au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel Rtl, Julien Nicaise, administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles enseignement a insisté sur l'importance de cette rentrée en présentiel.

"L'hybridation ne convient pas à une certaine partie des publics scolaires, en particulier les plus fragilisés qui n'ont pas nécessairement les bonnes conditions matérielles pour faire de l'hybridation. On parle d'hybridation pour 3 semaines. L'important est de pouvoir rentrer à la rentrée de janvier de manière normale en full time. Pour l'ensemble du système éducatif, c'est une volonté forte", a-t-il indiqué.

Aujourd'hui, le représentant regrette que les écoles doivent à nouveau fermer leurs portes. Il aurait préféré une fermeture des établissements au cas par cas plutôt qu'une consigne générale. "Depuis 21 mois, l'école joue son rôle. On a fermé quand il a fallu fermer, on a rouvert quand il a fallu rouvrir. Je pense qu'on refera ce qui est nécessaire. Ce qui a été compliqué en ce mois de décembre est de mettre à ce point le focus sur les écoles, se dire que c'est là qu'il y a un souci et ne pas toucher aux autres secteurs de la société. On va fermer les écoles du primaire et du maternel la semaine prochaine mais dès la semaine suivante, les enfants vont pouvoir partir en stage et se mélanger. C'est la première fois que l'école n'apparaît pas comme un bien sacralisé. Depuis le début de la crise, on met en avant nos soins de santé comme la première priorité à préserver, et la seconde c'est les établissements scolaires. Ici, tout d'un coup, certains experts ont pointé très fortement l'école", a-t-il souligné.

Selon Julien Nicaise, les absences causées par la situation sanitaire continuent mais cela reste sous contrôle. "Sur près de 5.000 classes, 150 sont fermées. Sur 500 établissements, 4 sont fermés. C'est compliqué mais ça reste gérable. Ces derniers jours, les chiffres diminuent. On ferme moins de classes qu'au début du mois", a-t-il expliqué.