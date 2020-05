Les enfants retrouvent les plaines de jeux, les parents soufflent: "Inquiète? Non... plutôt enthousiaste" (vidéo)

En attendant de retourner à l'école, les enfants peuvent depuis ce matin retourner dans les plaines de jeux en extérieur. Elles étaient toutes fermées depuis 10 semaines. Pour toutes les familles qui n'ont pas de jardin notamment, c'est un vrai soulagement, même s'il y a quelques règles à respecter.

"Trop cool", lance un petit garçon, "très contente", ajoute une autre enfant. À l'assaut des toboggans, ponts de singes, bacs à sable et balançoires, les enfants sont ravis de retrouver leurs jeux favoris dans le parc Malou à Woluwé-Saint-Lambert. Les plus grands savent que le coronavirus est toujours là, mais ils jouent naturellement. Juliana a demandé à sa fille Clara de faire attention : pas de câlin ni de bisous.

"C'est nécessaire de faire attention. Elle peut parler, elle est restée un peu mais c'est nécessaire de faire un peu attention, pas de bisous... Mais ça va", explique la jeune maman.

Les adultes doivent respecter les règles de distanciation sociale, et pour les plus petits, pas de consigne de toute façon.

"Inquiète, non... Plutôt très enthousiaste et assez impatiente parce que ma petite fille de deux ans et demi qui est en train de s'éclater sur le pont de singe était plus qu'impatiente de pouvoir retrouver un espace extérieur et pouvoir un petit peu s'amuser avec ses copines", explique une autre maman.

"Ça leur fait du bien de pouvoir jouer ensemble et de retrouver aussi d'autres enfants, de jouer, de s'éclater", commente une autre. Un papa accompagne également son enfant à la plaine de jeu : "On regardait en arrivant ici : aujourd'hui c'est tranquille, c'est pas le week-end. Je crois que je ne viendrai peut-être pas le week-end mais ça reste à voir".

La majorité des parents laisse donc les enfants s'amuser comme avant. Sofia, 6 ans et demi, n'a d'ailleurs pas hésité avant de se lancer dans la construction d'un château de sable avec deux autres petites filles. Et puis, sa maman s'est équipée de gel pour les mains avant la pause collation.