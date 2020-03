Les enfants semblent plus résistants au coronavirus: pourquoi?

Un bébé a été infecté par le coronavirus en Belgique. C'est le premier cas relayé d'un nourrisson. Il se porte bien et il a pu quitter l'hôpital. Les enfants en bas âges semblent pourtant être plus résistants à la maladie. La Chine, pays le plus touché par le virus, recense plusieurs bébés infectés par le Covid-19. Mu’en, est l'un de ces nourrissons contaminés en Chine. Il a développé le coronavirus 5 jours après sa naissance. Aujourd’hui, il a un mois et est sorti de l’hôpital guéri et en pleine forme. "Il est si mignon et calme. Il est bien. Je pense que mon cœur bat beaucoup plus vite que celui de mon fils. Je suis tout excité", a indiqué son papa à la sortie de l’hôpital. Sa maman poursuit: "Je me sens vraiment heureuse. Comme une maman finalement."

Les enfants sont perpétuellement exposés

Selon les premières études, les enfants sont moins touchés par le coronavirus. Deux chiffres en témoignent:

0.9%, c’est le nombre de malade âgé de moins de 10 ans. 1,9%, si on étend la tranche au moins de 19 ans.

Dimitri Vander Linden est pédiatre et infectiologue. Il détaille: "Les enfants sont perpétuellement exposés à des virus, notamment des coronavirus dans la collectivité, dans les crèches, les écoles. Il est possible qu’ils aient déjà une immunité croisée donc une immunité partielle contre le Covid-19."

Bébés et enfants restent des vecteurs de transmission

Autre hypothèse, le système immunitaire des enfants pourrait être plus tolérant à l’agression virale par rapport à celui des adultes. "Un peu comme pour la varicelle ou quand vous faites la varicelle à un âge plus avancé, vous pouvez faire une varicelle plus sévère que quand vous la faites enfant", illustre Dimitri Vander Linden. Par contre, les bébés et les enfants restent des vecteurs de transmission non négligeables. Ils peuvent être contaminés, ne rien développer mais le transmettre aux parents ou grand parents. C’est d’ailleurs pour cette raison que certains de nos pays voisins ferment des écoles pour une durée bien déterminée.