Les entreprises craignent la rentrée et les retours de vacances: que peuvent-elles faire pour éviter des contaminations ?

C'est bientôt la rentrée et donc la fin des vacances. Si la plupart des travailleurs sont déjà revenus au boulot, il en reste beaucoup à l'étranger. Et cette question lancinante depuis quelques semaines : comment les entreprises vont-elles s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs du Covid ?

Le risque est bien réel qu'ils infectent une partie des employés, obligeant l'entreprise à se mettre en pause (et ce n'est le moment).

"Il faut donner des informations, responsabiliser les travailleurs", selon Kris De Meester, responsable bien-être et sécurité à la FEB, la Fédération des Entreprises de Belgique.

Faut-il mettre en place une quarantaine ? Les obliger à se faire tester ? Dans ce cas, est-ce une entrave à la vie privée ? "L'employeur ne peut pas les obliger à se mettre en quarantaine ou se faire tester", répond la FEB. Il ne peut pas non plus "tracer" ses employés, comme il en a été question durant quelques semaines…

Et dans la construction ?

Chez Thomas&Piron, célèbre entreprise de construction de maisons, on tempère malgré la présence de nombreux ressortissants des pays de l'Est, rentrés chez eux durant les vacances: "Le contexte est un peu plus facile à cadrer, puisqu'on est dans des congés collectifs de 3 semaines ; donc on a pu les aiguiller, les encadrer dans les démarches nécessaires", explique Philippe Callens, Directeur des ressources humaines chez Thomas et Piron.

De toute façon, "le testing et le tracing ne sont pas sous la responsabilité du secteur de la construction", confirme Véronique Van der Bruggen, porte-parole Confédération construction. Il existe effectivement déjà des mesures fédérales, énoncées par le Conseil National de Sécurité (retour de pays 'zone rouge' ou 'zone orange'). La Confédération précise d'ailleurs qu'il existe plusieurs systèmes d'enregistrement, dont une banque de données des travailleurs étrangers.

Entre-temps, elle a obtenu des services d'inspection qu'ils se montrent compréhensifs, informatifs et surtout qu'ils ne sanctionnent pas.