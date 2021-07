Suite aux inondations qui ont frappé le pays, les déchets s'accumulent dans les parcs à conteneurs mais également dans les entreprises de traitement de déchets.

À Herstal, l'entreprise Intradel fait partie de celles qui se retrouvent submergée par les déchets. Le nombre de déchets récoltés a été multiplié par 2. Dans un premier temps, le tri se fait autour de l'électroménager, les troncs d'arbres ou encore les grands morceaux de béton retrouvés.

Deux options se présentent face aux déchets ramassés: l'enfouissement et l'incinération. "D'habitude, le tri est à la source. C'est donc le citoyen qui fait l'effort de tri, soit via le porte-à-porte soit en amenant des déchets dans un recypark. Ici, tout est mélangé. Le tri est minimal. On retire des frigos, des électroménagers, du métal, des troncs d'arbres, des déchets de construction. On fait ce qu'on peut. On est dans l'efficacité plus que dans la notion de tri", nous explique Jean-Jacques De Paoli, porte-parole de l'entreprise.

Il faudra plusieurs mois pour effectuer le traitement de ces déchets. On aura toutefois la capacité à la fois d'enfouir et d'incinérer l'ensemble de ces déchets.