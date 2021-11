Les épandeuses ont fait leur première sortie durant la nuit: 106 tonnes des sel réparties

Bruxelles Mobilité a effectué les premiers épandages préventifs de la saison hivernale dans la nuit de lundi à mardi, annonce mardi l'administration.



Au plus froid de l'hiver, pour traiter l'ensemble du réseau, Bruxelles Mobilité couvre plus de 800 km de voiries. Un épandage complet nécessite 85 tonnes de sel. Bruxelles Mobilité épand sur toutes les voiries régionales: routes principales, grands carrefours, tunnels et viaducs. Près de 3.000 tonnes de sel sont actuellement disponibles dans les dépôts.

En Wallonie où les premières neiges sont attendues fin de semaine, une communication plus précise est attendue dans les heures qui viennent. En Flandre, les véhicules du Service d'hiver de l'Agence des routes et de la circulation (AWV) ont été utilisés pour la première fois dans la nuit de lundi à mardi.

Au total, 106 tonnes de sel ont été saupoudrées sur les routes régionales des provinces du Brabant flamand et du Limbourg.