Les Etats-Unis dernière équipe au menu des Red Wolves lundi en Suède

Les États-Unis présentent une équipe formée de joueurs évoluant un peu partout en Europe à des niveaux différents, seuls trois des sélectionnés sont actifs dans leur pays. Ils ont eu très peu de temps pour travailler et se préparer ensemble et possèdent en leurs rangs quelques individualités. Pour Yérime Sylla, le sélectionneur français de l'équipe belge, "c'est une équipe qui montre à certains moments de la partie de longs moments de faiblesse et qui pourrait s'effondrer rapidement. On a la collectivité qu'ils ne possèdent pas. Le groupe a tous les arguments pour s'imposer, on verra bien comment le match s'annoncera. Il faudra concrétiser en attaque pour permettre à la défense de se constituer pour contrôler l'adversaire. Mettre dans ce match une intensité identique à celle de la seconde période contre l'Égypte et la Croatie devrait nous permettre de l'emporter". L'optimisme et le réalisme semblent de mise côté des Red Wolves. Ce premier championnat du monde pour les handballeurs belges s'achèvera quoiqu'il arrive, avec la satisfaction d'avoir respecté l'objectif fixé par le staff à savoir une qualification pour ce Tour Principal. Si la Belgique l'emporte lundi après-midi elle sera classée entre la 17e et la 20e place, en cas de défaite elle se situera entre la 21e et la 24e. Les joueurs reprendront mardi le chemin de la Belgique.