Les États-Unis vont cacher le sexe de Manneken Pis dans Monopoly: "De quoi ils se mêlent les Américains!?"

Le jeu Monopoly sort une version sur Bruxelles, avec en star sur sa boîte : le Manneken Pis bien sûr! Mais pour commercialiser le jeu aux États-Unis, la marque va devoir cacher le sexe de la statue. L'icône bruxelloise sera représentée vêtue d'un maillot de bain (aux couleurs de la Belgique). Une aberration pour Edmond Vandenhaute, président de l'Ordre des Amis de Manneken-Pis au micro de Claire Carosone pour RTL INFO: "De quoi ils se mêlent les Américains. C'est pas faisable sinon notre Manneken ne sait plus faire pipi, tout simplement. On connaît les Américains, puritains comme ils sont. Manneken Pis, c'est Manneken Pis. Le travail principal de notre gamin est de pisser. Alors, laisse l'appareil au moins en vue. Sinon, les vêtements qu'il met seront mouillés et ça ne va pas."