Les étrangers résidant en Belgique pourront-ils être vaccinés? Comment vont-ils être prévenus?

La campagne de vaccination se poursuit dans le pays. À ce stade, 493.548 personnes ont reçu une première dose du vaccin tandis que 306.482 se sont vu administrer une seconde injection. En clair, un peu plus de 4% de la population de plus de 18 ans a aujourd'hui reçu une première injection contre le Covid-19.

Via le bouton orange Alertez-nous, vous êtes nombreux à nous partager vos interrogations quant à cette vaccination. "Les étrangers de l’UE résidents en Belgique sont-ils considérés comme des Belges pour la vaccination? Et recevront-ils une lettre de convocation? Ma maman a 83 ans et elle est néerlandaise", nous demande Vanessa.

Avertis par courrier, email et SMS

La règle est simple. Toute personne inscrite au registre national recevra une lettre de convocation et pourra être vaccinée au Belgique. Entre Belges et résidents étrangers, aucune distinction n'est donc faite. Comme les Belges, "ils seront avertis par courrier, email et SMS", nous précise Sabine Stordeur, responsable de la Task Force Vaccination.

Pour rappel, tout étranger qui souhaite résider en Belgique doit être inscrit dans les registres de population. C'est à partir de cette inscription qu'il reçoit un numéro national et figure ainsi dans les registres de population. "Cela ne concerne pas les personnes en vacances bien sûr", nous rappelle Sabine Stordeur.

Entre mars et juin prochains, chaque Belge qui n'aura pas encore été inoculé recevra une lettre de trois pages afin de se faire vacciner contre le coronavirus. Cette lettre contiendra un code unique de 33 caractères.

Une lettre d'invitation de 3 pages

Deux semaines avant leur vaccination programmée, chaque Belge devrait recevoir une invitation sous trois formes différentes: par lettre, par courriel et par sms. Les autorités obtiendront ces informations auprès des mutuelles.

La lettre d'invitation contiendra trois pages. La première se présentera sous la forme d'un ticket électronique avec un code barres et un code QR (quick response), ainsi qu'un lien vers un site où l'on pourra s'enregistrer. Il faudra également emporter cette page lors de la visite auprès du centre de vaccination.

La deuxième page spécifiera le créneau horaire auquel chaque personne est attendue dans son centre de vaccination, et ce aussi bien pour la première que la seconde injection.

La dernière page contient, elle, des informations pratiques sur la vaccination en elle-même. Il est important que chaque personne recevant cette invitation s'enregistre préalablement afin de confirmer sa venue afin de permettre aux centres de vaccination de se préparer au mieux et d'anticiper ainsi le nombre de personnes attendues chaque jour.