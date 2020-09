Les étudiants de la VUB ont reçu sous la pluie leur diplôme sur la Grand-Place

(Belga) Les étudiants de la Faculté de Philosophie et Lettres de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) se sont rassemblés lundi sous des parapluies pour leur cérémonie officielle de remise des diplômes sur la Grand-Place de Bruxelles. Les étudiants de la VUB et l'Université Libre de Bruxelles (ULB) obtiendront leur diplôme toute la semaine dans ce cadre particulier.

Cette année, les étudiants de l'ULB et de la VUB n'ont pas la possibilité d'obtenir leur diplôme de manière habituelle en raison de la crise sanitaire. Un accord a alors été conclu avec la Ville de Bruxelles afin d'utiliser la Grand-Place comme cadre unique pour la cérémonie de remise des diplômes. Grâce à cette solution, la VUB et l'ULB organisent pour la première fois cette proclamation solennelle en dehors de leurs campus. Les cérémonies adaptées se dérouleront en plein air, par groupes de 200 élèves maximum à chaque fois. Deux stands ont été installés, l'un pour les étudiants diplômés et l'autre pour les invités. Les étudiants de la VUB sont les premiers lundi et mardi. Le mercredi 30 septembre, il y aura une proclamation commune VUB-ULB pour les étudiants en ingénierie. Le jeudi 1er octobre et le lundi 5 octobre suivront les proclamations de l'ULB. Il y a 10 cérémonies différentes pour la VUB pour un total de 1.700 étudiants. Pour l'ULB, il y a 18 cérémonies prévues pour un total de 3.000 étudiants. (Belga)