Les étudiants dénoncent le prix trop élevé des études supérieures: "Cela pousse les jeunes à la précarité et à faire appel à différentes aides"

Les études supérieurs coûtent cher. Trop cher, selon la Fédération des étudiants francophones (FEF) qui organisait un rassemblement ce midi sur le campus de l'ULB. Une pétition a été lancée pour demander une diminution du prix des études.

"Le problème aujourd'hui, c'est que le coût de études est fort élevé en communauté française. Entre 8.000 à 12.000 euros pour étudier une année. Et ce montant est en augmentation constante depuis un certain nombre d'années. Et surtout, pour deux familles sur trois, la solidarité familiale, qui fait que les parents paient les études, est un mécanisme qui ne suffit plus. Cela pousse les jeunes à la précarité et à faire appel à différentes aides, comme une bourse, les CPAS, voire prendre un job étudiant qui nuit à la réussite de ses études", a indiqué Maxime Michiels, président de la FEF.

La semaine passée, des étudiants de Louvain-la-neuve ont mené, dans le centre de la cité universitaire, une action symbolique pour réclamer davantage de kots de qualité et à des prix abordables. L'Assemblée générale des étudiants (AGL) demandait notamment à l'Université catholique de Louvain (UCLouvain) de continuer la rénovation et la construction de kots, les situations dénoncées se rapportant plutôt aux offres du privé.



L'UCLouvain a construit 350 nouveaux kots à Louvain-la-Neuve depuis 2012 et d'autres projets sont annoncés pour poursuivre dans cette direction. Elle a ainsi racheté 50 kots dans le quartier des Bruyères et une centaine d'autres doivent être construits à l'horizon 2020, précisément pour peser sur le secteur privé et éviter des prix trop élevés.