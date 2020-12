Les étudiants du supérieur entament un blocus inhabituel: comment bien le réussir malgré la crise sanitaire?

Philippe Hiligsmann, vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain, était l’invité du RTLINFO Bienvenue.

Tandis que les élèves du primaire et du secondaire terminent la première partie de l'année, les étudiants du supérieur, de leur côté, vont entamer leur blocus. Invité du RTLINFO Bienvenue, Philippe Hiligsmann est revenu d’abord sur les particularités de ce blocus pendant lequel les étudiants vont à la fois étudier, passer les fêtes de fin d’année, tout en respectant les règles sanitaires. Ce qui n’est "pas nécessairement évident", a-t-il noté.

Il a expliqué ce qui à ses yeux permettait un blocus réussi : "un bon rythme de travail régulier, des pauses, des moments de détente" et "une hygiène de vie exemplaire". Malgré le contexte de crise sanitaire, il recommande de sortir, s’aérer et essayer de "garder le lien social".



Le vice-recteur a vanté les vertus du travail de groupe, lequel est possible actuellement de manière virtuelle. En outres, des locaux d’études sont mis à la disposition des étudiants qui souhaitent travailler en groupe.



Quant aux parents, ils ont bien entendu un rôle à jouer pour favoriser l’efficacité du blocus, en commençant par "croire en les capacités de leur enfant", souligne notre invité. Il ne s’agit pas de faire tout en fonction de l'enfant mais de "faire en sorte qu’un certain rythme soit respecté".