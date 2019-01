Les étudiants du supérieur se joignent à la marche pour le climat de ce jeudi: "D'ici 2050, c'est la fin"

Ils étaient 3.000 pour la première mobilisation, 12.500 pour la deuxième la semaine dernière: les élèves et étudiants belges se réunissent, ce jeudi encore, pour la planète, contre le réchauffement climatique. Des rassemblements sont organisés à Liège et à Bruxelles, notamment. Le but des jeunes: c'est de manifester tous les jeudis jusqu’aux élections...

Une troisième marche des jeunes pour le climat aura lieu ce jeudi. La semaine dernière, 12.500 élèves du secondaire avaient brossé les cours. L'action verra cette fois l'entrée en lice des étudiants du supérieur (universités et hautes écoles). Ces derniers étant en examens, leur participation sera peut-être encore limitée.

"On n'a vraiment plus d'avenir, quand on voit les rapports du GIEC, etc. D'ici 2050, c'est la fin, quoi", nous a expliqué un des étudiants.

"Nous souhaitons montrer que la jeunesse, c'est autant les étudiants que les élèves", explique Laura Cools, initiatrice de Students for Climate. Les étudiants qui seront présents jeudi souhaitent faire comprendre qu'eux aussi veulent aller jusqu'au bout, jusqu'aux élections de mai. Ce nouveau mouvement, Students for Climate, est en pleine construction et se concentre sur sa propre action de protestation prévue le 14 février. Il espère alors mobiliser des milliers d'étudiants.

"Les jeunes doivent être pris au sérieux par les politiques. Le climat est un souci global pour tous les gens de notre âge", indique Laura Cools. Les étudiants formulent cinq exigences au gouvernement fédéral. L'une d'elles est le retour à un seul ministre fédéral du Climat, plutôt que les quatre responsables actuels. En outre, ils souhaitent une politique environnementale qui soit équitable socialement.

"Pas de taxe injuste qui touche le plus durement les personnes à faibles ou moyens revenus. Il faut faire payer les gros pollueurs", disent-ils. Les étudiants demandent aussi un plan climat contraignant et une loi climat ayant priorité sur d'autres lois.

Ils veulent aussi une solidarité Nord-Sud. Enfin, ils souhaitent avoir un droit de participation dans cette politique. La marche pour le climat organisée par Youth for Climate débutera jeudi à 10h30 depuis le Carrefour de l'Europe, devant l'entrée principale de la gare centrale à Bruxelles.