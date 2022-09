Les experts-comptables ne décolèrent pas: selon eux, il sera très compliqué de rendre les déclarations fiscales à temps

Le délai qui permettait aux experts-comptables de rentrer, en octobre, les déclarations fiscales de leurs clients a été supprimé. Cette année, tout doit donc être fait pour la fin du mois de septembre. Une surcharge de travail qui, selon eux, sera très compliquée à gérer.

Depuis l'introduction de Tax-on-web, au début des années 2000, les comptables ont un mois de plus pour encoder les déclarations fiscales. Juillet, août, septembre et octobre, un bonus, étaient des mois déjà bien chargés.

Cette année, le ministre des Finances raccourcit le délai, trois mois au lieu de quatre. Les 35.000 comptables en Belgique sont sous pression.

"On leur demande de prendre un minimum de congés pendant la période dure. On leur demande de faire des heures supplémentaires, et on stresse en permanence de ne pas pouvoir y arriver. On a peur qu'un membre du personnel tombe malade. C'est vraiment très compliqué", déclare Christophe Dachet, un expert comptable et fiscal.

A cela s'ajoute le programme Tax-on-web, qui fait souvent perdre un temps déjà manquant. "Quand on rentre dans la Tax-on-web, ou ça patine ou on se retrouve éjecté. Que va-t-il se passer dans les deux semaines à venir? On sera peut-être à nouveau bloqué devant notre PC, à essayer de remplir les déclarations. Ce ne serait pas la première fois que ça arriverait en tout cas", poursuit Christophe Dachet.

En moyenne, une déclaration fiscale demande quinze heures de travail. La plupart des comptables craignent de ne pas boucler tous leurs dossiers à temps. "Je me demande si le ministre imposerait ce type d'horaire à son administration. Je ne pense pas", conclut Christophe Dachet.

Pour faire face à la situation, engager du personnel pourrait être une solution. Il n'y a malheureusement quasi plus aucun comptable qualifié disponible sur le marché de l'emploi.