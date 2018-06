Les familles nombreuses et monoparentales dépensent 40% de leur budget au logement

En matière de logement, une enquête sur les familles nombreuses a été réalisée par le Centre d’Études en Habitat Durable en Wallonie (CEHD). Son directeur, Sébastien Pradella, était invité à s’exprimer sur les apprentissages les plus marquants de cette étude lors du RTLinfo 13 heures.

En moyenne les ménages concernés consacrent 40% de leur budget au logement. Alors, comment s’en sortent ces familles nombreuses ? Dans cette étude réalisée pour le fonds wallon du logement, un premier élément très important apparaît: les familles consacrent 40 % de leur dépense pour se loger. "Cette situation est particulièrement inquiétante surtout quand on sait que le mode principal de logements de ces familles est l’accès à une propriété pour deux tiers d’entre elles", fait savoir Sébastien Pradella. Résultat, la charge d’emprunt est souvent conséquente. "Cette charge du logement engloutie des dépenses qui ne peuvent pas être assumées pour les familles nombreuses, notamment des dépenses vitales", ajoute Sébastien Pradella.



Des aides à renforcer pour le CEHD

Autre enseignement de cette étude, la sur-occupation qui menace fortement les familles nombreuses. En appliquant les seuils minimums de la Région wallonne "une famille sur quatre est frappée par la sur-occupation. Il y a plus d’occupants qu’il y a de pièces de vie disponibles." Si l’on part du principe qu’une chambre devrait être accordée à un enfant, alors ce chiffre de 25% monte à 64%. Les familles monoparentales et les familles nombreuses sont particulièrement confrontées aux des difficultés d’accès au logement. "Des systèmes de protections et d’aides au logement très ciblés pour ses familles sont des recettes qui ont fait leurs preuves dans le passé. Ca doit être intensifié sur ces nouveaux publics précaires", conclut le directeur du Centre d’Études en Habitat Durable en Wallonie.