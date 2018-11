Les familles rendent hommage à leurs défunts: "Ce n'est pas un moment triste, je me remémore tous les bons moments passés avec lui"

Ce 1er novembre est le jour que beaucoup choisissent pour fleurir la tombe de leurs proches. Un moment que certains passent en famille. C'est l'occasion de se remémorer quelques souvenirs. Un reportage de Laxmi Lota et Michel Herinckx pour RTLINFO 13h.

Pour la Toussaint, de nombreux Belges ont pris le temps d’aller fleurir les tombes de leurs proches disparus. Des notes rouges, bordeaux, jaunes et orangées sont venues s’ajouter au gris des pierres tombales ce 1er novembre. "Je voudrais venir me recueillir sur la tombe de mon papa. Ce n'est pas un moment triste pour moi. C'est juste lui faire plaisir, me rassurer, me remémorer tous les bons moments passés avec lui. Toutes ces couleurs de fleurs, ça donne vraiment de la joie", a confié une dame au micro de Laxmi Lota.



Beaucoup de personnes viennent en famille. C'est l’occasion de se remémorer les bons souvenirs avec ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents par exemple. "Chaque fois qu'on allait chez lui, il nous donnait un petit biscuit au chocolat", a raconté une petite fille. C'est l’occasion également d’aborder certains sujets un peu tabous, comme la mort. "Mon père est décédé de vieillesse. C'est un peu difficile d'expliquer la vie et la mort. Pour les enfants, ce n'est pas toujours facile à comprendre", a expliqué un homme.



Nettoyage de la tombe, fleurissement, pour beaucoup, cet hommage aux proches disparus se fait une fois dans l’année. "C'est une journée par an, donc ça vaut bien la peine de venir une fois nettoyer la tombe et honorer les morts", a confié une femme. Il s'agit d'un moment de recueillement. C'est une tradition qui se transmet pour ne pas oublier les proches disparus.