Les femmes enceintes ne peuvent pas prendre n'importe quel médicament

L'agence fédérale des médicaments lance une campagne pour alerter les femmes enceintes et les médecins. Les médicaments à ne pas prendre sont nombreux et parfois même en vente libre. Beaucoup de médicaments présentent des risques avant, pendant et après la grossesse: "Des médicaments sur prescription médicale ou en vente libre, même les médicaments à usage externe comme des crèmes ou des pommades, des médicaments à base de plantes aussi", énumère Anne Eeckhout, porte-parole de l'AFMPS (agence fédérale des médicaments et des produits de santé).

Les risques sont multiples pour le docteur Régine Van Snick, gynécologue-obstétricienne à Woluwe-Saint-Lambert: "On peut avoir un risque de fausse-couche, de malformation ou encore de problèmes dentaires", dit-elle.

En cas de doute, l'AFMPS recommande de lire la notice des médicaments. "Pour tous les médicaments en vente libre, il y a une rubrique spécifique sur l'utilisation de ce médicament pendant la grossesse ou pendant la période de l'allaitement", précise la porte-parole. D'où l'importance de la prévention: "Quand on voit les dames en début de grossesse, on leur dit de ne pas prendre n'importe que médicament et on leur indique les médicaments à prendre pour une maladie, comme un rhume ou une migraine", dit le docteur Régine Van Snick.

Consultez la liste des médicaments autorisés en Belgique pour les femmes enceintes.