Les Finances recrutent: 1.500 postes ouverts cette année

Le Service public fédéral Finances organisera sa première bourse à l'emploi le jeudi 13 février à Bruxelles, a-t-il annoncé lundi. L'administration prévoit de recruter 1.500 personnes cette année. Plusieurs centaines de postes seront ouverts à partir du vendredi 14 février.

Le Selor, le bureau de sélection de l'administration fédérale, publiera vendredi plus de 250 postes néerlandophones et plus de 120 postes francophones à pourvoir au SPF Finances, essentiellement du niveau master et bachelier.

En 2019, l'administration fiscale a déjà effectué 1.500 recrutements. Cette moyenne reste plus ou moins stable ces dernières années, selon le SPF. Les engagements de l'an dernier se répartissent entre 1.170 statutaires et 330 Rosetta, des conventions de premier emploi d'une durée d'un an pour les jeunes de moins de 26 ans.

Les statutaires sont quant à eux soumis au statut spécifique des fonctionnaires, ce qui leur garantit une série d'avantages, comme une nomination fixe après un an de stage ou des conditions intéressantes en matière de pension.