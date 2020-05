Les fleuristes pourront rouvrir le lundi 11 mai, soit... le lendemain de la fête des mères: "C'est incompréhensible"

Dans la liste des commerces qui doivent rouvrir lundi 11 mai, et qui sont donc à l'agenda du Conseil national de sécurité, il y a les fleuristes. Actuellement, ils ne fonctionnent qu'à 30% de leur capacité, généralement via commande et livraison.

Ironie du sort: la réouverture n'interviendra que e lendemain de la fête des mères qui est fixée du dimanche 10 mai, et qui est le jour le plus important de l'année pour eux?

"C'est trop tard, honnêtement !", estime Koen Vanmalderen, directeur de l'Union royal des fleuristes. "Pour les fleuristes, la période après la fête des mères est beaucoup plus calme", précise-t-il.

Pour Judith, une fleuriste du Brabant wallon, "c'est incompréhensible, pourquoi ne laisse-t-on pas les magasins rouvrir deux jours plus tôt, pour qu'on puisse bénéficier de cet apport financier dont on a forcément besoin ?".

Tous les établissements sont prêts: plexi, marquage au sol des distances de sécurité, gel, gants, masques.

Une exception les concernant pourrait être annoncée durant le Conseil de sécurité de ce mercredi.