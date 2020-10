Les formations pour devenir maraîcher bio en plein boom: pourquoi ce secteur cartonne-t-il?

C'est une toute nouvelle formation proposée par le Forem, l'Office wallon de l'emploi : depuis plusieurs mois, il est possible de suivre des ateliers pour devenir maraîcher bio. Le secteur est en plein boom, il emploie déjà actuellement plus de 30.000 personnes en région wallonne, mais les perspectives d'avenir sont encore plus importantes.

Les conseils sont répétés depuis quelques mois, et les bases d'une culture différente sont posées. Le maraîchage biologique s'apprend désormais via une formation adaptée à ces nouvelles demandes. Et pour les futurs maraîchers, des objectifs précis sont posés.

"Pouvoir ouvrir mon espace de maraîchage et et vendre mes légumes directement aux consommateurs", explique Sandrine, l'une des élèves de cette formation, qui compte débuter son activité rapidement. "Zéro pesticide, pas de traitement et les légumes poussent donc à par s'en occuper et les entretenir, c'est rien de particulier", lance Samuel, un autre stagiaire.

Ces derniers temps, le maraîchage biologique n'a cessé de s'accroître en région wallonne. Il représente actuellement 10% de l'agriculture. L'objectif pour 2030 est d'atteindre 30% des surfaces. Cette formation permet de répondre au cahier des charges.

"On va cultiver des légumes sans aucun traitement, sans aucun pesticide, pour avoir un légume sain, très riche en nutriments, de très grande qualité et recherché par de nombreux consommateurs", souligne Laurent Dorchy, formateur.

Et pour le Forem, le secteur vert qui emploie 30.000 personnes en région wallonne est à développer dans les prochaines années. Le chiffre devrait exploser avec ces maraîchers engagés ou qui ouvrent leurs entreprises.

"C'est des emplois très pérennes, non-délocalisables, et qui permettent aux personnes qui s'insèrent dans ces dans ce métier de ne pas avoir de craintes par rapport à leur avenir", ajoute Thierry Ney, porte-parole du Forem.

L'an prochain, la formation à Charleroi accueillera 12 futurs maraîchers bio supplémentaires... et les demandes sont nombreuses !