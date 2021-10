Les fournisseurs d'énergie peuvent-ils changer les acomptes sans prévenir? Ce sera désormais interdit, selon la ministre de l'Energie

Depuis quelques jours, vous être nombreux à nous envoyer des messages Alertez-nous pour dénoncer les pratiques de certains fournisseurs d'énergie. C'est le cas de Patrick. Client chez le fournisseur "Mega", il a vu son acompte augmenté sans être prévenu. "Je ne pense pas que ce soit légal", nous a-t-il écrit. Le constat est similaire chez Corinne "Je viens de remarquer une augmentation de mon forfait de gaz de 60 %", nous raconte-t-elle.

Face à cette pratique unilatérale, le gouvernement souhaite agir. C'est ce qu'a confirmé Tinne Van der Straeten, ministre de l'Energie, sur Bel RTL à 7h50. "Le changement unilatéral des acomptes sera désormais interdit, ce sera ancré dans la loi. En même temps, on surveille de près et on contrôle ce qu’il se passe aujourd’hui sur le marché. Je veux être sûre et certaine que toutes les indexations qui se font, se fassent de manière correcte", a-t-elle expliqué.

Face aux abus de certains fournisseurs, elle souhaite que la commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) ait un rôle clé. "Je continue à contrôler et je demande à la CREG d'avoir une surveillance plus sévère sur le marché", a-t-elle ajouté.