Les Français de Belgique se pressent pour voter: "J'aurais préféré d'autres candidats, mais bon" (photos)

Les Français ont commencé à voter dimanche pour élire leur prochain président et choisir, comme en 2017, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le premier est favori pour un deuxième mandat. Mais jamais l'extrême droite n'a paru si proche des portes du pouvoir. Les Français de Belgique font la file depuis 8h ce matin, au Heysel, notamment.

L'heure du choix est arrivée pour les 49 millions de Français ayant la possibilité de voter ce dimanche. Comme le 10 avril dernier, 12 bureaux de vote sont à nouveau mis à disposition des Français de Belgique aux quatre coins du pays. Il y en a à Anvers, Arlon, Charleroi, Gand, Liège, Mons, Mouscron, Namur, Tournai, Waterloo ainsi que deux à Bruxelles.

Notre reporter, Marion Boxho, s'est rendue au Heysel pour RTLINFO. A 9h, il y avait déjà beaucoup de monde. Ils sont nombreux à s'être rendus plus tôt qu'au premier tour afin d'éviter les longues files du 10 avril. Vers 9h, il fallait compter une vingtaine de minutes d'attente pour pouvoir voter au Heysel, contre 1h il y a deux semaines.

Pour certains Français interrogés par notre journaliste, le choix est encore incertain. D'autres savent clairement pour qui ils voteront. "Je ne suis pas dans les extrêmes, donc, oui, j'ai une préférence", dit une votante interrogée. "J'aurais préféré d'autres [candidats], mais bon, on compose avec", se résigne un votant. "C'est important de pouvoir donner sa voix, c'est un droit et on l'utilise", déclare une autre Française.







L'abstention, à nouveau enjeu crucial

Depuis Paris, notre envoyé spécial, Emmanuel Dupond, rapporte que beaucoup de Français voteront par dépit. "Par contestation, aussi, mais sans conviction", a ajouté notre journaliste qui rappelle que 26,5% des Français inscrits ne s'étaient pas rendus aux urnes au premier tour. L'abstention sera donc encore un enjeu crucial.

Marine Le Pen votera à Hénin-Beaumont et Emmanuel Macron au Touquet. Ils suivront ensuite l'annonce des premiers résultats dans leurs quartiers généraux.