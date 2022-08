Les frigos ne supportent pas tous la chaleur: comment vérifier sa résistance et que faire?

Le fonctionnement de certains appareils ménagers est influencé par la chaleur. C'est notamment le cas des réfrigérateurs : certains modèles vendus en Belgique ne sont pas nécessairement adaptés aux fortes températures.

À l'intérieur de votre frigo, il y a une étiquette avec toutes sortes d'informations, et notamment la classe climatique. Elle indique les plages de température à l'intérieur desquelles l'appareil fonctionnera correctement. Par exemple, s'il est de classe SN et ST, cela signifie qu'il est à la fois tempéré élargi et semi-tropical, et donc qu'il fonctionnera sans souci entre 10 et 38 degrés. Si votre frigo est de classe N, c'est-à-dire tempéré : entre 16 et 32 degrés. Les frigos ne sont pas les mêmes partout sur la planète.

"Il est important, pour un frigo ménager, de s'assurer qu'on prend un bon frigo, qui soit calibré en fonction de là où on se situe", explique Laurent Gravy, ingénieur industriel-frigoriste.

En dehors de sa zone de confort côté température, un frigo risque de mal fonctionner, voire de ne plus du tout faire de froid.

À Rocourt, une grande surface est en plein chantier : pas moins de 280 frigos vont être remplacés. "Chaque année, l'été est de plus en plus chaud. Donc, on doit faire en sorte que les installations suivent et tiennent la route, explique Michel Gomez, responsable technique du Cora de Rocourt. Et ce qu'on met en place aujourd'hui prévu pour ce genre de climat de plus en plus chaud".

Sur le toit, le nouveau système d'évaporation tient compte de ces changements : "Les températures de fonctionnement ont été dimensionnées pour 37-38 degrés, et maintenant on passe sur du 40 degrés parce que ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'il y a 10-30 ans", ajoute Laurent Gravy.

Petit conseil à la maison si la température de votre cuisine dépasse les 30 degrés et que votre frigo ne suit plus : nettoyez le condenseur (la grille à l'arrière) et évitez d'ouvrir trop souvent la porte.