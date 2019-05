Les fromages belges n'ont rien à envier à la France: "Ils s'exportent très bien!"

120 fromagers de Belgique présentent leur savoir-faire au Salon du fromage et des produits laitiers ce jeudi à Ciney. Nos produits belges séduisent, non seulement chez nous, mais aussi de plus en plus à l'étranger.

En Wallonie, il existe plus de 500 fromages différents. En 2017, 113.044 tonnes de fromage ont été produites dans toute la Belgique.



La production est consommée localement, mais aussi à l'étranger, où le savoir-faire belge s'est souvent distingué. "En Belgique oui, les gens apprécient. Et en France ça a toujours plus de succès. On va apporter nous-même du fromage jusque Rungis. Les Français commencent à y adhérer fortement", confie Elodie Hanssen, fromagère.



"Le fromage belge s'exporte, bien sûr, que ce soit dans des pays limitrophes ou plus loin. L'AOP, bien sûr. L'AOP 'Fromage de Herve' est un fromage qu'on exporte très bien. Mais aussi les fromages de Chimay, les fromages d'Orval, de Rochefort… et les plus petits producteurs aussi, quand ils ont la capacité de produire vers l'exportation", explique Anne Jandrain, responsable promotion fromagère pour l'APAQ-Q, l'Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité.



Sur le podium des plus gros consommateurs de fromage, la France occupe la première place avec 26 kg consommés chaque année par habitant. Vient ensuite l'Allemagne, avec 24 kg/an/habitant, et l'Italie avec 20 kg. Quant à lui, le Belge consomme en moyenne 15 kg de fromage par an.





Qu'est-ce qui fait la qualité du fromage wallon?



L'histoire du fromage belge, c'est aussi l'histoire de producteurs qui privilégient le circuit court. "En Wallonie nous avons énormément de pâturages et c'est ça qui fait aussi la qualité du lait. Les vaches en Wallonie sont principalement dans des pâturages. L'alimentation des vaches est principalement de l'herbage. Les producteurs ont entre 60 et 100% d'autonomie fourragère, c'est ça aussi qui donne la qualité", indique Anne Jandrain, de l'APAQ-W.



Que ce soit sur la tartine ou en accompagnement d'une bonne bière, les fromages belges n'ont donc rien à envier à leurs cousins français.