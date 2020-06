Les frontières internes de l'Europe seront rouvertes à partir du 15 juin: c'est OFFICIEL, mais il y a une grosse exception

Les ministres de l'Intérieur européens se sont réunis virtuellement ce vendredi matin, pour la dixième fois environ, et la date du 15 juin a été fixée. Pour presque tout le monde.

"A l'exception de l'Espagne, un accord a été trouvé, à la majorité des pays de l'espace Schengen, pour rouvrir les frontières internes à partir du 15 juin". Ce message de Pieter De Crem, Ministre de l'Intérieur, sur Twitter, va soulager une partie des touristes européens, qui se demandent depuis quelques semaines s'ils pourront partir en vacances cet été.

Le Ministre a confirmé cette information quelques minutes plus tard dans le RTL info 13h. "Il y a eu presque unanimité. Au niveau belge, c'est clair, on ouvre nos frontières à partir du 15 juin. On a été suivi par pas mal de pays, mais il y en a encore des pays qui doivent prendre leur décision", explique-t-il, nommant précisément l'Espagne.

Et l'Espagne ?

Le cas de l'Espagne est à part, et il n'est pas très clair. Jeudi, le pays annonçait qu'il allait rouvrir ses frontières terrestres avec la France et le Portugal le 1er juillet, selon le ministère du Tourisme, et non le 22 juin comme l'avait indiqué plus tôt la titulaire du ministère. "Nous maintenons la date du 1er juillet pour la reprise de la mobilité internationale et la réouverture au tourisme international", avait indiqué à l'AFP une porte-parole du ministère.

Il y a une certaine cacophonie européenne: le gouvernement tchèque a par exemple annoncé ce vendredi matin que ses frontières avec l'Autriche et l'Allemagne ouvriraient dès ce jour à midi, soit 10 jours plus tôt que prévu.

Quoi qu'il en soit, tout semble donc se déconfiner au niveau des voyages pour les mois les plus importants: juillet et août. Pieter De Crem rappelle qu'il est toujours préférable de consulter le site des Affaires étrangères avant de planifier un voyage. Ce site devrait être mis à jour prochainement.

Pour les pays en dehors de l'espace Schengen, "le but est de trouver un accord entre le 15 juin et le 1er juillet", a précisé Pieter De Crem, toujours sur Twitter.



Pas de réouverture des frontières extérieures de l'UE avant juillet

En l'absence d'accord des 27 pour rouvrir toutes les frontières intérieures de l'UE au 15 juin, la plupart des pays de l'Union ont proposé vendredi de prolonger la fermeture des frontières extérieures qui arrivait à échéance à cette même date. L'idée est d'envisager une réouverture graduelle à partir de début juillet.



La plupart des pays de l'Union - dont la Belgique - rouvriront leurs frontières intérieures à l'UE le 15 juin prochain. Cette date est aussi celle à laquelle arrive à échéance l'interdiction européenne de voyages non essentiels de et vers l'UE, aux frontières extérieures donc. Réunis par vidéoconférence, les ministres de l'Intérieur sont convenus qu'il ne pouvait y avoir de réouverture des frontières extérieures avant que tous les contrôles liés au Covid-19 aux frontières intérieures ne soient levés.

Comme certains États membres comme l'Espagne ne veulent pas rouvrir leurs frontières intérieures avant fin juin en raison de craintes épidémiologiques, presque tous les États membres préfèrent opter pour une prolongation courte des mesures d'interdiction aux frontières extérieures. "Cela veut dire que si les contrôles aux frontières intérieures sont levés fin juin, nous devrions pouvoir envisager une levée progressive de l'interdiction des voyages non-essentiels (de et vers l'UE) début juillet", a commenté la commissaire Ylva Johansson. Elle s'est félicitée de voir une majorité d'États membres lever leurs contrôles entre eux et a appelé à un retour au fonctionnement complet de l'Espace Schengen et de la liberté de circulation "au plus tard fin juin".

"Si des mesures sanitaires comme la distanciation physique restent de mise, les autorités sanitaires affirment clairement qu'il n'y a plus de justifications pour des restrictions supplémentaires de voyager ou des mesures aux frontières au sein de la zone EU-Schengen", a souligné la commissaire. "Mais au final, ce seront toujours les États membres qui décideront", a-t-elle fait observer. Une proposition sera faite pour les pays non-Schengen avec l'espoir d'aboutir à un accord d'ici début juillet, a commenté le ministre belge de l'Intérieur, Pieter De Crem.