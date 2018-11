Les "gilets jaunes" belges veulent faire baisser le prix des carburants: voici pourquoi il n'y a AUCUNE chance que cela arrive

Le mouvement des "gilets jaunes" a commencé hier matin en Belgique. Des dizaines de personnes ont bloqué des raffineries et des dépôts de carburant, à Feluy, à Wandre et à Sclessin notamment.

Les manifestants ont reçu la visite d'huissiers hier. Des huissiers qui leur ont expliqué qu'en cas de blocage prolongé, ils devront payer des astreintes. Ils sont du coup nombreux à avoir quitté les barrages ce matin. La police de Liège n'évoque d'ailleurs pas de problèmes particuliers autour des sites de Wandre et de Sclessin ce samedi matin.

Le but avoué du mouvement, c'est d'obtenir une réduction des taxes sur les carburants.

Mais en analysant les mesures du gouvernement, on peut conclure que ça ne risque pas d'arriver. "Le diesel était plus avantageux fiscalement que l'essence. Il ne l'est plus. Et il ne le sera plus. Depuis 4 ans, le gouvernement Michel a peu à peu augmenté les accises sur le diesel, et en réduisant dans le même temps les accises sur l'essence", a indiqué Antonio Solimando sur Bel RTL.



Accises similaires sur l'essence et le diesel

Désormais, les accises sur les deux types de carburants sont similaires. "L'objectif est de diminuer le nombre de véhicules diesel dans le parc automobile belge. La raison de ce choix est sanitaire. Dans l'accord de gouvernement, les 4 partis de la majorité avaient décidé de lutter contre les produits nuisibles à la santé et l'environnement par des mesures dissuasives", a ajouté Antonio Solimando.

Mais il n'y a pas que l'environnement qui a dicté les mesures prises par le gouvernement. "La hausse des accises sur le diesel, c'est aussi une mesure budgétaire. Cette hausse finance en partie des mesures du tax shift telles que la baisse des impôts sur le travail".



Le gouvernement s'est par ailleurs montré confiant face à ce mouvement apolitique, plusieurs ministres affirmant ne pas être "inquiets" du tout.

Le site Total à Feluy toujours bloqué

Des "gilets jaunes" bloquent toujours l'accès au site de Total à Feluy (Hainaut) ce samedi matin. La société pétrolière indique qu'il n'y a aucun risque de pénurie de carburants. Les policiers de la zone de Mariemont sont sur place.



Le blocage du site a commencé vendredi. Plusieurs dizaines de manifestants distribuaient aussi des tracts aux automobilistes pour protester contre la hausse du prix des carburants. A la demande de Total, des huissiers sont intervenus pour imposer des astreintes en cas de poursuite des blocages. "Nous ne constatons pas de risque de pénurie de carburants", a précisé un porte-parole du groupe Total à l'Agence Belga. "La situation est analysée au fur et à mesure et nous n'avons pas encore de bilan complet. Nous demandons toutefois aux automobilistes de ne pas changer leurs habitudes de consommation et de ne pas se précipiter vers les pompes, ce qui pourrait catalyser une pénurie", a-t-il ajouté.



Opération escargot à Tournai

Une cinquantaine de véhicules mènent une opération escargot ce samedi sur les boulevards de Tournai afin de protester contre les prix des carburants. Les "gilets jaunes" s'étaient donné rendez-vous vers 08h00 sur le site de Tournai-Expo, à proximité de l'autoroute E42. Leur action devrait se terminer vers 18h00.

Peu avant 09h00, une cinquantaine de véhicules ont emprunté la chaussée de Renaix et se sont dirigés vers le pont Morel, à l'angle des boulevards des Déportés et des Combattants. Les protestataires ont ensuite pris la direction de la gare, puis du rond-point Imagix où ils ont fait demi-tour pour se diriger vers le complexe commercial des Bastions. "Il y a quelques embarras de circulation mais aucun incident à déplorer. On ignore pour l'instant où se dirigeront ensuite les manifestants. Il nous ont assuré qu'ils ne quitteraient pas la ville de Tournai et qu'ils ne bloqueraient pas de dépôts de carburants, notamment dans le zoning industriel de Orcq-Marquain", a affirmé le commissaire divisionnaire Joël Danis, qui supervise l'opération dans le Tournaisis.