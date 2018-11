Les "gilets jaunes" belges veulent faire baisser le prix des carburants: voici pourquoi il n'y a AUCUNE chance que cela arrive

Le mouvement des "gilets jaunes" a commencé hier matin en Belgique. Des dizaines de personnes ont bloqué des raffineries et des dépôts de carburant, à Feluy, à Wandre et à Sclessin notamment.

Les manifestants ont reçu la visite d'huissiers hier. Des huissiers qui leur ont expliqué qu'en cas de blocage prolongé, ils devront payer des astreintes. Ils sont du coup nombreux à avoir quitté les barrages ce matin. La police de Liège n'évoque d'ailleurs pas de problèmes particuliers autour des sites de Wandre et de Sclessin ce samedi matin.

Le but avoué du mouvement, c'est d'obtenir une réduction des taxes sur les carburants.

Mais en analysant les mesures du gouvernement, on peut conclure que ça ne risque pas d'arriver. "Le diesel était plus avantageux fiscalement que l'essence. Il ne l'est plus. Et il ne le sera plus. Depuis 4 ans, le gouvernement Michel a peu à peu augmenté les accises sur le diesel, et en réduisant dans le même temps les accises sur l'essence", a indiqué Antonio Solimando sur Bel RTL.

Désormais, les accises sur les deux types de carburants sont similaires. "L'objectif est de diminuer le nombre de véhicules diesel dans le parc automobile belge. La raison de ce choix est sanitaire. Dans l'accord de gouvernement, les 4 partis de la majorité avaient décidé de lutter contre les produits nuisibles à la santé et l'environnement par des mesures dissuasives", a ajouté Antonio Solimando.

Mais il n'y a pas que l'environnement qui a dicté les mesures prises par le gouvernement. "La hausse des accises sur le diesel, c'est aussi une mesure budgétaire. Cette hausse finance en partie des mesures du tax shift telles que la baisse des impôts sur le travail".



Le gouvernement s'est par ailleurs montré confiant face à ce mouvement apolitique, plusieurs ministres affirmant ne pas être "inquiets" du tout.