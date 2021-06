Les glaciers savourent la journée la plus chaude de la semaine

Avec des températures qui frôlent les 30 degrés, les glaciers peuvent profiter de la journée de mercredi pour accueillir beaucoup de clients.

C'est une journée idéale pour déguster une crème glacée. "Chez Gaston," dans le centre de Bruxelles, les ventes de glaces décollent : "C'est génial, on attendait cela avec impatience. Ça booste les ventes d'au moins dix fois par rapport à la moyenne", explique le patron, Tura Uckar.

Les goûts qui ont le plus de succès sont la vanille, le chocolat, la pistache et la spécialité "la Gaston", une glace vanillée avec des noix de pécan et du caramel. Il y a évidemment d'autres goûts, plus originaux, qui plaisent aux clients, selon le gérant : "Ce qui fait la différence, c'est que c'est bon. Il y a vraiment tout un travail par rapport à cela. On aime bien faire découvrir aux gens des choses un peu plus particulières. Par exemple, une glace noire, avec la couleur du charbon de bois, mais avec un goût de vanille. Il y a aussi un goût au citron, basilique rouge et poivre. C'est très frais avec des températures comme maintenant." Tura Uckar devrait recevoir la visite de nombreux clients aujourd'hui, venus pour s'offrir un petit plaisir glacé.