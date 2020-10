Les grandes surfaces belges prennent des initiatives: voici ce qu'elles vous demandent

"Venez seuls !" : c'est la demande des grandes chaines de supermarchés présentes en Belgique. Elles demandent à leurs clients de ne pas venir accompagnés, dans la mesure du possible

On parle de quels grands magasins ?

A peu près toutes les grandes chaînes qui peuvent vous venir en tête : Delhaize, Carrefour, Lidl ou Albert Heijn. Mais aussi Colruyt et toutes les filiales du groupe, à savoir : OKay, Spar, Cru et Bio-Planet.

Pourquoi les enseignes demandent cela ?

Selon elles, faire ses courses seuls permet de réduire le risque de contamination, aussi bien pour les clients que pour le personnel. Une mesure pour éviter, également, de mettre trop de pression sur les employés. Du côté de chez Delhaize, il est même demandé de modifier ses périodes d'achats, si c'est faisable. En gros : "ne venez pas tous le matin ou le soir".

Venir seul, les magasins le demandent, mais, pour l'instant, ne l'obligent pas ?

Non, c'est vraiment au bon vouloir des clients. Aucune contrainte, et de toute façon les enseignes ne peuvent pas laisser quelqu'un dehors. Sauf si le nombre maximum de personnes est atteint. Pour rappel : c'est 1 client par 10 m2 de surface accessible.

Si pendant le confinement, notamment, faire ses courses seuls était une demande des autorités, ce n'est plus le cas. Cependant, elles demandent toujours aux clients de respecter la distance d'1m50 s'ils sont accompagnés d'une personne qui ne fait pas partie de leur ménage ou de leur contact rapproché.