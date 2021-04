Les grosses vestes sont de retour, sous le soleil néanmoins

(Belga) On pensait déjà les reléguer au placard mais ce serait sans compter les hésitations de ce début de printemps. Après un temps estival durant la semaine, les grosses vestes sont de retour ce vendredi matin. Le temps restera toutefois ensoleillé sur la plupart du territoire, indique l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce dernier prévoit un temps sec et ensoleillé, mis à part sur le flanc nord de l'Ardenne et localement à quelques endroits où il faudra composer avec des champs de nuages bas qui se dissiperont progressivement. Le ciel pourrait cependant se couvrir dans le courant de l'après-midi à partir du nord-ouest. Côté températures, après un record de 23,9°C enregistré mercredi, il fera sensiblement plus frais avec de timides maxima de 7 ou 8°C à la Côte et sur les hauteurs de l'Ardenne à 12°C en Lorraine belge. Le vent sera modéré, voire assez fort au littoral. En soirée et durant la nuit, les nuages s'accumuleront et pourraient dispenser ci et là l'une ou l'autre averse. À la mer et en Ardennes, celle-ci pourrait prendre un caractère hivernal. Le mercure s'endormira vers les 0°C à 6°C. Le week-end commencera sous un temps sec, quelques nuages et des températures de 6°C dans les Fagnes à 12°C en Campine. (Belga)