Les restaurateurs se préparent à rouvrir dans 24 heures maintenant. Cette réouverture fait redémarrer tout un secteur: celui des grossistes en viande, par exemple. Les bouchers ont d'ailleurs commencé une opération 24h chrono.

Il faut préparer la viande, la découper, la peser et l'emballer pour pouvoir livrer une centaine de restaurants de la région namuroise où se sont rendus nos journalistes Laxmi Lota, Sébastien De Bock et Catherine Vanzeveren ce vendredi.

Les grossistes ont repris le travail à temps plein depuis mercredi. "C'est plutôt une surprise positive, effectivement", a confié Philippe Otte, administrateur délégué. "On s'attendait à une reprise très progressive et on constate qu'on est quasiment à un niveau de commandes égal à la normale".

Quatre tonnes de viande à livrer aujourd'hui. Le boeuf est très demandé pour ce week-end de réouverture. "Avec le retour du beau temps, en plus, les grillades vont avoir un gros succès, donc on a découpé énormément de viande de race différente, énormément d'entrecôtes, de contre-filets, de pavés de boeuf", a précisé Philippe Otte. "Je crois quand même que le boeuf sera quand même à l'honneur et une bonne grillade au restaurant, je crois que ça va faire plaisir à beaucoup de monde".

Alain Lorent, restaurateur à Rhisnes (La Bruyère), tient d'ailleurs à remercier ses fournisseurs. "Je pense que si on peut ouvrir aujourd'hui, c'est grâce à un support d'équipe, un support de nos fournisseurs qui ont été patients parce que mes dernières factures n'ont toujours pas été payées et justement grâce à cette patience, on peut ouvrir. Voilà, c'est le travail d'une équipe justement".

Tout sera donc bien prêt pour les assiettes demain. En bout de chaîne, les clients sont au rendez-vous également puisque le restaurant visité par nos journalistes affiche complet pour le week-end.