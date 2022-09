Les guichets énergie wallons croulent sous les demandes: "Il y a des fournisseurs qui exagèrent vraiment dans les acomptes demandés"

Jamais autant de Belges ne se sont souciés de leur facture d'énergie. Les prix sont au plus haut. C'est le sujet de préoccupation et cela se vérifie dans les guichets énergie. Il y en a plusieurs en Wallonie et à Bruxelles et ils croulent sous les demandes.



Jenna est propriétaire depuis deux ans d’une maison quasiment pas isolée. Ce sont ses futures factures d’énergie qui l’amènent à se rendre dans un guichet énergie: "L’année dernière, je payais des acomptes de 100, 125 euros mais là je m’attends à devoir payer en fin d’année entre 600 et 800 euros, ça a bien augmenté".

16 guichets en Wallonie et ils sont débordés



Même souci pour Michel, il veut consommer moins en isolant son toit : "Ca me motive beaucoup, ce sont des travaux qui sont à faire et vu les coûts de l’énergie, un petit coup d’accélérateur est bienvenu".



Il y a 16 guichets énergie en Wallonie. Dans chacun d’eux, trois à quatre conseillers qui sont débordés en ce moment. "Ce matin, on a déjà reçu une dizaine de personnes et on a seize appels en attente, de personnes que l’on devra probablement rappelées cet après-midi, mais on a aussi une quinzaine d’appels qu’on n’a pas pu prendre hier non plus", détaille Monia Ben Slama, l’une de ces conseillères techniques.

On vérifie que les factures d’acompte proposées correspondent à leur consommation

Obtenir une prime de la Région wallonne, c’est une démarche longue et compliquée. Mais pour ceux qui peuvent financièrement envisager des travaux, cela en vaut la peine. "On vient pour ça : essayer d’avoir des primes pour faire isoler le reste, afin d'être protégé pour les années suivantes", résume Jenna.



Les conseillers reçoivent aussi des personnes paniquées avec leurs factures. "On vérifie que les factures d’acompte proposées correspondent à leur consommation et malheureusement il y a des fournisseurs qui exagèrent vraiment dans les acomptes demandés", estime Monia Ben Slama.



Concernant les primes énergie, leurs montants dépendra de vos revenus. Il faudra attendre plus d’une année avant de toucher l’argent. A ce délai s’ajoute celui des corps de métier, eux aussi débordés.