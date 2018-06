Les hommes atteints du cancer du sein bientôt remboursés comme les femmes?

Les hommes atteints du cancer du sein ne bénéficient pas des mêmes conditions de remboursement des médicaments que les femmes, dénoncent jeudi l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes ainsi que différentes associations de lutte contre le cancer. Celles-ci pressent la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, de mettre fin à cette discrimination.

"Cette inégalité de traitement constitue une discrimination directe fondée sur le sexe", estiment l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, l'association flamande Kom op tegen Kanker, la Fondation contre le Cancer, la Belgian Society of Medical Oncology, Borstkanker Vlaanderen, Borstkankerman et Vivre comme Avant. Selon ces organisations, si l'INAMI rembourse certains médicaments aux patientes atteintes du cancer du sein, ces mêmes médicaments ne sont pas remboursés lorsqu'ils sont prescrits à des hommes, lesquels doivent en conséquence payer eux-mêmes une partie de leur traitement. Or, soigner un cancer est particulièrement coûteux, le traitement pouvant varier de 550 à plus de 7.000 euros par an.

"Les patients masculins, qui sont forcés de payer eux-mêmes certains médicaments, ne peuvent pas toujours suivre le traitement recommandé par leur médecin car le coût est trop important. Cette situation rend la maladie encore plus difficile à combattre pour les patients. Certains patients sont décédés alors qu'ils avaient entamé des démarches pour dénoncer cette inégalité. Il est impératif d'adapter le cadre réglementaire pour remédier à cette inégalité et ainsi contribuer à augmenter les chances de survie des patients", insiste Michel Pasteel, directeur de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

Plutôt exceptionnel chez les hommes, le cancer du sein est néanmoins une triste réalité pour une petite centaine d'hommes diagnostiqués chaque année, contre plus de 10.000 nouveaux cas chez les femmes.