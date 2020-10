(Belga) Après ceux des régions liégeoise et bruxelloise, les hôpitaux de la province de Luxembourg passent à leur tour en phase 1B dans le cadre de la gestion du Covid-19. C'est ce qu'a annoncé vendredi, en début de soirée, l'intercommunale luxembourgeoise de soins de santé Vivalia, gestionnaire des différents sites hospitaliers. Chaque hôpital va devoir doubler le nombre de lits de soins intensifs réservés pour des patients Covid. Les hôpitaux généraux d'Arlon, Bastogne, Libramont, Marche et Virton sont concernés.

Une proportion de 50% des lits de lits de soins intensifs sont ainsi dès à présent dédiés aux malades du coronavirus, soit 21 lits au total pour Vivalia (contre 11 durant la phase 1A), avec la répartition suivante : CSL (Arlon-Virton), 8 lits ; CHA (Libramont), 5 lits et IFAC (Marche-Bastogne), 8 lits. Dans le même temps, en amont des soins intensifs, le nombre de lits Covid dans les unités d'hospitalisation classiques sera lui aussi quasiment doublé passant, pour l'ensemble de Vivalia, de 44 à 84 lits. Actuellement, 48 patients Covid sont hospitalisés au sein des hôpitaux Vivalia (14 à l'IFAC, 17 aux CSL et 17 au CHA) dont 9 se trouvent en soins intensifs (3 IFAC, 3 aux CSL, 3 au CHA), précise l'intercommunale de soins de santé. Le passage à la phase 1B sera complété dans les 48 heures et nécessite une réorganisation importante du travail des équipes soignantes dans les différents services. L'activité médicale des hôpitaux sera aussi impactée. Dès lundi, les soins réguliers, interventions et traitements non-urgents seront déprogrammés. Chaque cas est analysé par le médecin prescripteur qui décide ou non du report. Les patients concernés seront directement contactés. "Il va de soi que toutes les consultations, examens et interventions urgentes et nécessaires doivent se poursuivre ainsi que les thérapies en cours et réadaptation nécessaires (à la vie)", précise cependant Vivalia. Les consultations sont aussi maintenues dans les conditions Covid (un accompagnant autorisé en cas de nécessité). (Belga)