Coronavirus: les hôpitaux saturés en province de Liège "d’ici 48 à 72 heures"

Certaines structures hospitalières sont au bord de la saturation et vont devoir commencer à repousser le traitement d’autres malades. C’est le cas à Liège. Comment ces hôpitaux s’organisent?

"On a ouvert une unité Covid supplémentaire il y a trois jours. Il y avait deux patients le matin, il y en avait dix-neuf le soir." C’est le cri d’alerte lancé par Philippe Olivier, directeur médical du groupe santé CHC de Liège. Les arrivées de patients en soins intensifs ne cessent d’augmenter à tel point que dans "48 à 72 heures", tous les hôpitaux de la province de Liège seront saturés.

"Transférer les patients dans les autres provinces, c’est une première réponse possible, poursuit Philippe Olivier. Elle va être malheureusement de très courte durée puisque les capacités sont également saturées à Bruxelles, elles sont en train d’être saturées également dans le Hainaut et à Namur avec quelques jours de retard. Cette réponse est donc très temporaire."

Les autres opérations médicales devront donc être suspendues ou reportées. Le nombre de patients Covid double tous les 8 à 10 jours. Au mois de mars dernier, il doublait tous les deux jours. "L’épidémie va encore s’accélérer et nous sommes au début de cette courbe d’accélération. Nous sommes déjà saturés," prévient Philippe Olivier.

Le personnel médical sur les rotules

A cela s’ajoute un manque de personnel: fatigué avec un taux d’absentéisme global de 20%. Dans certains établissements, il atteint même les 35%, soit un médecin ou une infirmière sur trois en incapacité de travail. "Les équipes font pour le moment un boulot extraordinaire, affirme Jérôme de Marchin, pharmacien biologiste au laboratoire moléculaire du CHR de la Citadelle de Liège. On a énormément sur-taffé nos équipes. Le personnel a réellement un genou à terre, mais pour le moment on garde vraiment une énergie et une force énorme. On est samedi, il va falloir que ça tienne."

D’autant que le virus est à présent hors de contrôle. Sur les 2000 tests réalisés hier dans ce laboratoire, 620 étaient positifs. Jérôme de Marchin détaille: "On voit vraiment que sur les premières vagues, on a eu des piques jusqu’à 43.5% de positifs. Ça a bien diminué après le premier confinement. Et on voit maintenant les chiffres qui explosent. On a 31% de positivité hier."

Si les directeurs médicaux des hôpitaux liégeois s’attendent à revivre de prochains jours difficiles, pour eux les mesures prises par le comité de concertation étaient urgentes et nécessaires.