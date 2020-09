Les hôpitaux soignaient vendredi 620 patients; 109 lits occupés aux soins intensifs

(Belga) Les indicateurs de l'évolution de l'épidémie de nouveau coronavirus s'affichent toujours à la hausse samedi, selon les derniers chiffres publiés par Sciensano. L'Institut scientifique de santé publique indique notamment qu'hier/vendredi, 620 lits d'hôpital étaient occupés par des patients atteints du Covid-19, soit une augmentation de 58% en une semaine. Les soins intensifs accueillaient eux 109 malades, contre 78 le vendredi précédent.

La moyenne des admissions à l'hôpital atteint 64,7 par jour entre le 19 et le 25 septembre, en hausse de 56% par rapport aux sept jours précédents. Par ailleurs, vendredi, 55 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 8 une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) qui fournit, outre une aide respiratoire, une assistance cardiaque. Du 16 au 22 septembre, 1.540,7 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été comptabilisées en moyenne chaque jour, un indicateur en hausse de 40%. Sur cette même période, 257.815 tests ont été effectués, soit une moyenne quotidienne de 36.831 tests. La Belgique a détecté depuis le début de l'épidémie 110.976 infections. Du 16 au 22 septembre, 10.785 cas ont été dépistés, soit une incidence sur une semaine de 93,8 infections pour 100.000 habitants. Ce taux d'incidence était de 67,2 pour 100.000 habitants du 9 au 15 septembre et de 36,9 pour 100.000 habitants du 2 au 8 septembre. C'est Bruxelles qui a détecté le plus d'infections, avec 2.353 cas supplémentaires en une semaine. Suivent la province d'Anvers (1.913 cas), de Liège (1.481 cas) et du Hainaut (1.118 cas). Le taux moyen de positivité a lui atteint 4,4%. C'est de nouveau Bruxelles qui affiche la proportion la plus grande de tests positifs (9,5%), suivie de la province de Liège (taux de positivité de 6,4%), du Brabant wallon (6%) et du Hainaut (5%). Le taux de reproduction (Rt), qui évalue la contagiosité du virus, s'établissait à 1,353, ce qui signifie que l'épidémie se renforce. Le Rt était supérieur à 1 dans toutes les provinces. Au total, 9.969 malades ont péri depuis le début de l'épidémie. La moyenne des décès journaliers grimpe à 3,3 entre le 16 et le 22 septembre, en hausse de 21%.