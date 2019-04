Les indépendants complémentaires de plus en plus nombreux, et ce sont surtout des femmes: comment s'organisent-elles?

On compte dans notre pays de plus en plus d'indépendants complémentaires : +15% en 5 ans. Les femmes y sont pour beaucoup dans ce chiffre en augmentation.

À côté de leur métier de salarié, elles se lancent de plus en plus fréquemment dans une activité par passion. Cette aventure comporte des petits bonheurs, mais aussi quelques difficultés, comme Élodie qui a lancé son entreprise il y a plus de 5 ans. D'indépendante complémentaire au départ, elle est passée indépendante à titre principal, mais elle a dû redevenir complémentaire. "Financièrement, c'était très difficile et j'avais besoin d'avoir un revenu stable", confie-t-elle.

Son métier, c'est la communication, mais sa passion, c'est la cuisine. "C'est pour ça que j'ai monté ma propre entreprise dans ce domaine-là : c'est un coworking culinaire, explique encore Élodie. J'ai monté aussi une deuxième entreprise qui est une plate-forme de location de cuisine professionnelle, et qui est aussi dans ce domaine-là, donc je suis toujours en contact avec des cuisiniers, avec des chefs. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore très rémunérateurs, c'est pour ça que j'ai gardé mon activité principale en tant que communicante."





"C'est pas tous les jours facile"

Elle travaille comme salariée à 4/5e temps, ce qui lui laisse un jour par semaine pour sa passion mais il faut bien s'organiser.

"Le vendredi pour moi est consacré à mon activité complémentaire. Les enfants sont à l'école toute la journée. Je suis assez flexible sur mes horaires, ce qui me permet de pouvoir gérer à la fois les deux entreprises, le job à 4/5e et mes deux enfants. C'est pas tous les jours facile mais c'est possible", affirme-t-elle.





Pour boucler les fins de mois

Le nombre de personnes exerçant une activité comme indépendant soit complémentaire, soit après la pension, a augmenté de 15% au cours de ces 5 dernières années. C’est le résultat d’une enquête du prestataire de services de ressources humaines Partena Professional.

Ce sont les femmes et les pensionnés qui participent le plus à cette croissance importante. Chez les hommes qui exercent une activité complémentaire, la croissance n'est que de 5%.

36% des femmes exerçant une activité complémentaire affirment que c'est la passion qui est le principal moteur de leur activité.

L'aspect financier joue aussi dans la décision de se lancer comme indépendant complémentaire : 42% des personnes exerçant une activité complémentaire déclarent avoir besoin de ces revenus pour boucler les fins de mois.

Parmi les inconvénients éventuels, c'est l'administration qui pèse le plus, pour un tiers des indépendants complémentaires.