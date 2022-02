Les inscriptions en secondaire débutent aujourd'hui, avec un petit changement à la clé: concrètement, comment ça se passe?

50.000 élèves entreront en première secondaire à la rentrée prochaine et les inscriptions débutent aujourd'hui. Concrètement, les parents doivent remplir le formulaire unique d'inscription qui leur a été remis par l'école primaire de leur enfant. Ils ont ensuite jusqu'au 11 mars pour le déposer dans l'école secondaire de leur premier choix. Ce document leur permet de mentionner 10 choix d'écoles. Il ne sert à rien de se précipiter pour remettre ce FUI dans l'école de son premier choix puisque l'ordre d'arrivée des dossiers ne compte pas. Ce sont plusieurs critères qui rentent en ligne de compte.

Décret nouvelle mouture : c'est pas pour cette année

Cette procédure, définie par le décret Inscriptions, donne chaque année des sueurs froides à de nombreux parents qui voient leur enfant faire leur rentrée dans le secondaire.

Une nouvelle mouture du décret Inscriptions - la quatrième en près de 15 ans - a été approuvé par 62 oui (la majorité PS-MR-Ecolo ) contre 23 non (l'opposition PTB-cdH-DéFI). Mais elle entrera en application pour l'année scolaire 2023-2024 seulement.

Pour la prochaine rentrée scolaire (2022-2023), ce sont donc les modalités en place depuis une dizaine d'années qui seront appliquées.

Comment cela se passe cette année ?

Malgré tout, la procédure d'inscription est quand même déjà simplifiée cette année dans les écoles qui n'ont enregistré aucune liste d'attente ces trois dernières années. Là, le dépôt du FUI devra toujours être fait par les parents, mais ceux-ci recevront immédiatement une attestation d'inscription en ordre utile pour leur enfant.

En fait, si votre premier choix se porte vers une école "présumée incomplète", (cela représente 60% des établissements), votre enfant sera immédiatement inscrit.

Pour les autres écoles, vous obtiendrez une réponse à partir du 14 mars. Soit l'école est incomplète et votre enfant obtient sa place directement. Soit il y a plus d'inscrits que de places disponibles et il faudra alors être patient.

L'école s'occupera de l'attribution de 80% de ses places, et puis, c'est la Commission inter réseau des inscriptions qui devra attribuer les places restantes, pour le 8 avril au plus tard.

Notez enfin que si vous avez indiqué votre adresse email sur le document, vous obtiendrez une réponse plus rapide.