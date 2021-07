Les jeunes entre 18 et 24 ans sont actuellement les plus infectés par le coronavirus

(Belga) Le nombre de contaminations au coronavirus dans notre pays est reparti à la hausse au cours de la semaine dernière. Les jeunes entre 18 et 24 ans sont particulièrement concernés, a annoncé mercredi le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, Yves Van Laethem, lors de la conférence de presse hebdomadaire de l'Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise.

Entre le 27 juin et le 3 juillet, on a compté une moyenne de 545 nouvelles infections par jour, soit une augmentation de 66% par rapport à la semaine précédente. Cela représente une augmentation d'environ 200 cas positifs en moyenne par jour. Selon Sciensano, il est très probable que la tendance à la hausse se poursuive dans les prochains jours. L'augmentation actuelle ne touche que les personnes de moins de 60 ans. Dans les tranches d'âge supérieures, les chiffres continuent de baisser. Chez les adolescents et les jeunes dans la vingtaine, les infections ont plus que doublé. Avec une tranche d'âge entre 18 et 24 ans particulièrement touchée, les jeunes représentent la moitié des nouvelles infections. (Belga)