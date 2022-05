Les jeunes fuguent de plus en plus: l'émouvant témoignage de Tiffany, partie de chez elle à 15 ans pour échapper à sa famille

L’année 2021 a vu un bond spectaculaire du nombre de fugues. Une moyenne de trois fugues par jour ont été signalées à la police, c’est 21% de plus qu’un 2020. Un fait dans ces chiffres, ce sont les filles qui ont le plus tendance à fuguer, trois fugues sur quatre concernent les jeunes filles.

Invitée sur le plateau de l’émission C’est pas tous les jours dimanche, Tiffany est venue confier son expérience, elle qui a fugué à l’âge de 15 ans pendant une année.

Un an complet durant lequel Tiffany avait trouvé refuge chez une amie alors que la situation chez elle n’était plus supportable. Pendant sa fugue, le nom et la photo de Tiffany ont énormément circulé dans la presse, mais elle n’a jamais été découverte. "Je ne sortais pas", raconte-t-elle. "Je restais toujours dans la maison. Je faisais l’école à la maison pour ne pas perdre de capacités mentales". Les cours que suivait Tiffany étaient donnés par le papa de son amie.

Bien qu’elle soit restée enfermée, Tiffany raconte qu’elle se sentait beaucoup mieux chez son amie que chez ses parents. "Être dans une famille où il y a du soutien, de l’amour et du partage ainsi que beaucoup de dialogue", sont les choses qui lui faisaient du bien au contraire du "fait de ne pas être comprise, ne pas recevoir d’attention, ce genre de choses."

Après un an, la famille qui hébergeait Tiffany a déménagé. La jeune fille, de 16 ans à l’époque, est alors allée "dans une cellule d’urgence, une sorte d’internat. Je ne voulais pas revenir chez moi. Ensuite, j’ai eu une prise d’autonomie et j’ai pris ma vie en main", explique-t-elle encore.

Après le témoignage émouvant de Tiffany, la ministre de l’Aide à la jeunesse, Valérie Glatigny a rappelé les services qui existent pour tous les jeunes qui ont besoin d’aide. Un de ceux-ci est le numéro de téléphone 103 pour les enfants et 107 pour les jeunes et adultes. Les sites Abaka et Pointjaune font également partie des aides disponibles.