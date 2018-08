VIDEO - Encore la foule pour les jouets à -50% de la Grande Récré: "Une minute trente de marche pour faire toute la file à Grivegnée!"

Il y a encore des files devant les magasins de l'enseigne en faillite. La succursale de Grivegnée à Liège est prise d’assaut depuis ce matin. Plusieurs centaines de personnes sont massées devant l’entrée.

"Il faut une minute trente de marche pour faire toute la file devant le magasin de Grivegnée", nous rapporte Lorenzo Ceccarini, le fondateur de Clic public, la société qui s’occupe de cette vente publique. D’après celle-ci, il y aurait environ 1.000 personnes.









Et les images parlent d’elles-mêmes, la file encercle une bonne partie de l’établissement. Les premiers acheteurs seraient arrivés vers trois heures du matin pour profiter des réductions de 50% sur la totalité des stocks de jouets.



Aujourd’hui encore, une vente publique est organisée dans plusieurs succursales de l’enseigne en faillite, la Grande Récré.



Malgré la foule, "l’ambiance est bon enfant", tient à rassurer Lorenzo Ceccarini. "Il y a entre 50 et 100 personnes à la fois dans les magasins et ceux-ci sont assez grands et les stocks sont importants", souligne-t-il. Pour faire face à cet afflux de monde, chaque établissement compte également entre deux et cinq gardes.



L'argent des jouets bradés sera utilisé pour honorer les dettes des magasins: factures, loyers, taxes et salaires impayés.