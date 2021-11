Les kinés débordés après la reprise du sport amateur: "Les sportifs ont repris un peu trop vite"

Après de longs mois à l'arrêt à cause des restrictions sanitaires, le sport amateur a enfin pu reprendre au mois d'août... Non sans difficultés pour les sportifs. Car après cette longue période d'inactivité, beaucoup ont perdu leur niveau. Cette reprise a aussi été marquée par de nombreuses blessures. Trois mois après la reprise, les clubs et fédérations constatent que beaucoup de leurs membres sont en arrêt, à cause d'une blessure, c'est ce que nous confirment l'Adeps et l'Association des établissements sportifs.

Certains sportifs ont repris les entrainements et compétitions de manière trop intense et trop rapidement. Du coup, cela a parfois engendré des blessures, car le corps n'est plus habitué à l'effort.

Les kinés sportifs ont d'ailleurs énormément de boulot depuis la reprise. Pour des entorses, lésions musculaires, ou encore tendinopathies. Le conseil de ces kinés est de reprendre progressivement.

Maxime Deroy, kiné sportif au centre Kinétic à Chaumont-Gistoux témoigne: "Notre corps va s'adapter aux contraintes qu'on lui impose. C'est-à-dire qu'au plus on va lui mettre des contraintes aux tissus lors de la course à pieds, au plus le tissu va se renforcer. Ce qu'il s'est passé pendant le confinement, c'est que les sportifs n'ont plus pratiqué leur sport, et après un an et demi, ils ont repris leur sport et on refait des frappes dans un ballon, et leurs corps n'étaient plus habitués à ces contraintes. Ils ont été un petit peu vite aussi."

Maxime Deroy précise que ces patients sont surtout ceux qui ont arrêté la pratique du sport pendant le confinement. "Les plus jeunes sont principalement concernés. Les plus âgés, eux, n'ont pas hésité à enfiler leurs baskets et à maintenir leur condition physique..."