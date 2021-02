Les livreurs de mazout débordés par l'afflux de commandes: "Les clients crient au secours dès qu'il y a un coup de froid"

A chaque gros coup de froid, les livreurs de mazout sont appelés à la rescousse. Ils sont non seulement débordés mais doivent aussi composer avec des conditions de circulation difficiles.

Longue journée en perspective pour Olivier, chauffeur. Il doit effectuer 24 livraisons. "On essaye de faire au mieux avec le temps. Habituellement, 24 clients, c'est pas exceptionnel. C'est vrai qu'avec ce temps-ci, certains grands chemins commencent à se dégager mais dans les petits villages ou tous les petits chemins, c'est un peu difficile", raconte-t-il.

Tous ses collègues sont également sur les routes. Hier, 150 commandes ont été passées. Et aujourd'hui encore, le téléphone ne cesse de sonner. "Généralement, les clients crient au secours dès qu'il y a un coup de froid supplémentaire en tous cas. Dans ces cas-là, le lundi matin, c'est le branle-bas de combat parce que les gens sont en panne et ne prennent pas la peine de vérifier", raconte Aurélie Boullar.

Au total aujourd'hui, les chauffeurs ont livré 220.000 litres de mazout et 56 tonnes de pellet. "Il y a un peu une panique générale quand il fait comme ça, quand les personnes se chauffent au gasoil de chauffage, raconte Jean Fadel, administrateur délégué de Full Services. Parce qu'indirectement on se dit 'on va être bloqués combien de jour, etc.' Donc on regarde ce qui se passe. Il y a un afflux de commandes, et puis il faut livrer. Mais bon, je dis toujours 'on n'a pas des hélicoptères mais des camions'".

Malgré des conditions difficiles, les chauffeurs ont pu livrer aujourd'hui 135 particuliers, ainsi qu'une vingtaine de chantiers et des industries.