Les magasins Action rappellent des spatules de cuisine

La chaîne de magasins hard-discount Action procède au rappel des spatules de cuisine de la marque "Redstone" au motif que des substances peuvent se libérer lors de la cuisson et se retrouver dans les aliments, a fait savoir jeudi l'enseigne dans un communiqué.



Ce rappel fait suite à une inspection de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca): il a été déterminé que les limites légales pour la migration des amines aromatiques primaires (AAP) sont dépassées, ce qui peut présenter, à long terme, un risque pour la santé des consommateurs. Le produit concerné provient de la marque de cuisine Redstone, répond au nom de "Spatula", mesure 33 centimètres et est référencé sous le numéro de lot 364105 et le numéro d'article 2575584. Ces spatules ont été vendues sur une période s'étalant entre le 29/03/2021 et le 27/08/2019. Les clients qui ont acheté ce produit sont priés de ne plus l'utiliser et de le ramener au magasin, où il leur sera remboursé. Pour plus d'informations, il est possible de contacter le fournisseur AM/63 via le service clientèle joignable au numéro 0031 20 4940 860.