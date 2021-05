Les magasins Colruyt et Delhaize ouvriront bientôt plus tard le vendredi

Les magasins Colruyt et Delhaize seront bientôt ouverts jusqu'à 21h00, maintenant que les commerçants peuvent à nouveau vendre des boissons alcoolisées jusqu'à 22h00 au lieu de 20h00, ont annoncé les chaînes de supermarchés lundi. Les magasins Carrefour continueront de fermer à 20h00.



Après l'interdiction de vendre de l'alcool après 20h00 instaurée fin octobre, un certain nombre de chaînes de supermarchés ont adapté leurs horaires. Certains magasins qui restaient ouverts jusqu'à 21h00 le vendredi ont avancé leur fermeture à 20h00.

Depuis la réouverture de l'horeca samedi, l'interdiction de vente d'alcool ne s'applique plus qu'à partir de 22h00. Dès le 21 mai, les magasins Colruyt seront donc à nouveau ouverts jusqu'à 21h00 les vendredis. Les enseignes Delhaize adopteront le même horaire à partir du 4 juin.

La direction de Carrefour a pour sa part décidé de maintenir la restriction. Les magasins de la chaîne qui étaient auparavant ouverts jusqu'à 21h00 le vendredi continueront à fermer à 20h00. Les exploitants franchisés décideront eux-mêmes de leurs horaires.