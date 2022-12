Des prix cassés et des employés révoltés: les magasins Makro ferment définitivement leurs portes

Les magasins Makro de Belgique sont ouverts pour la dernière fois ce vendredi, jusqu'à 15h00, avant de fermer définitivement. Les syndicats sont présents dans tous les magasins pour soutenir le personnel. "La plupart des produits sont partis, l'ouverture est donc pour la forme", précise Wilson Wellens du syndicat libéral CGSLB.

Beaucoup de rayons sont vides et peu de produits sont disponibles en raison d'une forte fréquentation des magasins cette semaine, explique le syndicaliste. "Les gens prenaient les produits avant qu'ils ne puissent être placés dans les rayons et il y a aussi eu des vols."

Des employés révoltés, déçus

Au total, près de 1.400 personnes perdront leur emploi. Le grossiste en restauration Metro pourrait, lui, - et contrairement à Makro - survivre grâce à une vente au groupe néerlandais Sligro, sauvant quelque 500 emplois.

Devant le magasin Makro de Lodinsart, le parking est rempli et les clients affluent pour profiter des dernières promotions, jusqu'à 90% de réduction sur les articles ; 20 à 25 personnes faisaient déjà la file devant le magasin avant même l'ouverture des portes.

Du côté des employés du magasin, la peine est présente et ils ont l'impression d'avoir été abandonnés par leur employeur. Maurice, qui a travaillé chez Makro durant plus de 35 ans, est dévasté.

"C'est honteux, mais c'est comme ça, on ne sait rien dire d'autres", déplore-t-il. "Une page se tourne. Mes collègues et moi, on va se retrouver les poches vides. La plupart de mes collègues ont plus de 40 et retrouver un job, ce ne sera pas évident".