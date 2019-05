Les magasins Match rappelle du fromage

Match a décidé, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente et de rappeler du fromage de Champagne Chaource (250 grammes). La raison: la présence de la bactérie Escherichia coli productrice de shigatoxines (STEC), indique le service qualité du groupe jeudi dans un communiqué.



Le lot concerné porte le numéro 227 078 avec comme date de péremption le 18/05/2019.



Match demande de ne pas consommer ce produit et de le ramener en magasin, où il sera remboursé.



Des affiches "Rappel client" sont apposées dans tous les points de vente du groupe.





Les symptômes



"Les Escherichia coli productrices de shigatoxines peuvent entrainer 3 à 4 jours après l'ingestion, des crampes ainsi que des diarrhées non sanglantes. Dans certains cas, des diarrhées sanglantes peuvent apparaître 7 jours après l'ingestion (syndrome hémolytique et urémique)", précise le service qualité.



Les personnes qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant.



Pour toutes informations complémentaires, les clients peuvent prendre contact par téléphone au 071/82.42.28 ou par mail via l'adresse NumeroVertSocodis@match.be.